Американські військові негативно впливають на клімат — ученіhttps://racurs.ua/ua/n123492-amerykanski-viyskovi-negatyvno-vplyvaut-na-klimat-ucheni.htmlРакурс
Американські військові здійснюють значних прихований вплив на клімат, споживаючи більше викопного палива та виділяючи більше вуглекислого газу, ніж більшість держав.
Про це свідчать результати нещодавнього дослідження британських учених, опубліковані в Transactions of the Institute of British Geographers, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.
Учені зазначають, що більшість робіт з обліку парникових газів зазвичай фокусуються на цивільному споживанні енергії та палива, не враховуючи військових.
У новому дослідженні було розраховано вплив американських військових на зміну клімату через критичний аналіз їхніх глобальних ланцюгів постачання.
Виявилося, що якби американські військові були державою, вони б посідали 47-е місце у світі (між Перу і Португалією) за рівнем викиду парникових газів, якщо брати до уваги викиди від споживання палива.
Учені зазначають, що в найближчі роки використання американськими військовими викопного палива навряд чи зменшиться — США продовжують проводити відкриті військові операції по всьому світу, а життєві цикли існуючих військових літаків і кораблів гарантують зберігання активного рівня споживання викопного палива ще протягом багатьох років.
Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що глобальне потепління не стане перешкодою для функціонування енергомереж Європи.