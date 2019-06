Американські військові споживають значну кількість викопного палива, фото: Peterson Air Force Base

Американські військові здійснюють значних прихований вплив на клімат, споживаючи більше викопного палива та виділяючи більше вуглекислого газу, ніж більшість держав.

Про це свідчать результати нещодавнього дослідження британських учених, опубліковані в Transactions of the Institute of British Geographers, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера.

Учені зазначають, що більшість робіт з обліку парникових газів зазвичай фокусуються на цивільному споживанні енергії та палива, не враховуючи військових.

У новому дослідженні було розраховано вплив американських військових на зміну клімату через критичний аналіз їхніх глобальних ланцюгів постачання.

Виявилося, що якби американські військові були державою, вони б посідали 47-е місце у світі (між Перу і Португалією) за рівнем викиду парникових газів, якщо брати до уваги викиди від споживання палива.

Учені зазначають, що в найближчі роки використання американськими військовими викопного палива навряд чи зменшиться — США продовжують проводити відкриті військові операції по всьому світу, а життєві цикли існуючих військових літаків і кораблів гарантують зберігання активного рівня споживання викопного палива ще протягом багатьох років.

