Океани на початку XX століття були менш холодними, ніж вважалося, фото:

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Океани на початку XX століття (у 1900−1930 роках) були теплішими, ніж вважалося раніше.

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У цей період океан здавався більш холодним через те, як проводилися деякі вимірювання. Про це свідчать результати нового дослідження учених з Університету Лейпцига (Німеччина), повідомляє прес-служба вишу.

Таким чином, дослідники знайшли пояснення, чому кліматичні моделі та результати вимірювань показують послідовну картину глобального потепління суші і океану у 1850−1900 роках, проте в наступні десятиліття в океанах настає незрозумілий раніше «холодний період».

Це відкриття було зроблене, коли учені працювали над реконструкцією середньої глобальної температури на основі історичних кліматичних даних, включаючи історичні вимірювання суші та океану, а також палеокліматичний аналіз.

Порівнюючи сушу та океан, вони помітили систематичне відхилення:

на початку XX ст. температура океану була нижчою, ніж у попередні десятиліття, в той час як температура повітря над сушею залишалася відносно постійною;

такий результат не узгоджується з фізичною теорією та кліматичними моделями.

Нове дослідження показує, що реконструкції середньої глобальної температури за даними поверхні океану за цей період є занадто холодними: в середньому приблизно на 0,26 градуса Цельсія холодніше, ніж у наземних реконструкціях. Ця розбіжність є більшою, ніж та, що була б можлива при природній мінливості клімату, — вказано у статті.

Причиною цього виявилися методи вимірювань, які тоді застосовувалися.

Існують усталені підходи до врахування впливу зміни методів вимірювання на вимірювання температури поверхні океану. Нове дослідження показує, що на початку XX століття ці методи не враховували належним чином дуже швидко змінювані відмінності у способах проведення спостережень, — вказано у статті.

Річ у тім, що до Другої світової війни температуру океану здебільшого вимірювали за допомогою відер на кораблях, але метод вимірювання і склад корабельного флоту змінювалися від десятиліття до десятиліття, що значно ускладнювало внесення поправок на систематичні помилки вимірювань.

Водночас учені наголошують, що це відкриття загалом не змінює уявлень про довгострокове потепління з 1850 року і роль людей у ньому, проте дозволяє краще зрозуміти історичні зміни та уточнити кліматичні моделі.