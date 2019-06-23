Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
На станції метро «Лісова» в Києві чоловік з ножем кидався на людей, фото: Lifehacker

У київському метро чоловік з ножем кидався на пасажирів — ЗМІ (ВІДЕО)

23 чер 2019, 10:25
999

У київському метро неадекватний чоловік з ножем кидався на людей. Інцидент стався на станції метро «Лісова» 22 червня.

Loading...

Знешкодили його небайдужі громадяни. Відео інциденту було опубліковане Фейсбук-спільнотою «Київ оперативний».

Як він пройшов на саму станцію і чим у цей момент займалися чергові по станції, не відомо, — зазначається в повідомленні про цей інцидент.

На відео можна побачити, що в момент затримання чоловік намагався заховати розкладний ніж в одній з кишень свого одягу.

Нагадаємо, наприкінці травня зловмисник з двома ножами накинувся на школярів, котрі чекали автобус на одній із зупинок громадського транспорту в японському місті Кавасакі. В результаті інциденту кілька людей загинули, ще 18 отримали поранення, багато з них перебували у важкому стані. Згодом з’явилися повідомлення, що зловмисник після інциденту вчинив самогубство — вдарив себе ножем у шию.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Загибель Тимчука: в Будинку офіцерів відбулася церемонія прощання з нардепом (ФОТО)

Сьогодні в Будинку офіцерів у центрі Києва відбулося прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком, якого 19 червня знайшли застреленим. На церемонії, окрім рідних загиблого, були його однопартійці й інші політики

Новини України
14:45   22 чер
Новини партнерів
Загрузка...