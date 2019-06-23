На станції метро «Лісова» в Києві чоловік з ножем кидався на людей, фото: Lifehacker

https://racurs.ua/ua/n123493-u-kyyivskomu-metro-cholovik-kydavsya-z-nojem-na-pasajyriv-zmi-video.html

Ракурс

У київському метро неадекватний чоловік з ножем кидався на людей. Інцидент стався на станції метро «Лісова» 22 червня.

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Знешкодили його небайдужі громадяни. Відео інциденту було опубліковане Фейсбук-спільнотою «Київ оперативний».

Як він пройшов на саму станцію і чим у цей момент займалися чергові по станції, не відомо, — зазначається в повідомленні про цей інцидент.

На відео можна побачити, що в момент затримання чоловік намагався заховати розкладний ніж в одній з кишень свого одягу.

Нагадаємо, наприкінці травня зловмисник з двома ножами накинувся на школярів, котрі чекали автобус на одній із зупинок громадського транспорту в японському місті Кавасакі. В результаті інциденту кілька людей загинули, ще 18 отримали поранення, багато з них перебували у важкому стані. Згодом з’явилися повідомлення, що зловмисник після інциденту вчинив самогубство — вдарив себе ножем у шию.