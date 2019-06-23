Марш рівності у Києві: поліція затримала провокаторів, котрі планували кидатися нечистотами

Сьогодні в Києві відбувається Марш рівності, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n123494-marsh-rivnosti-u-kyievi-policiya-zatrymala-provokatoriv-kotri-planuvaly-kydatysya-nechystotamy.html

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Столичні правоохоронці повідомляють про затримання осіб, котрі планували кидатися в учасників сьогоднішнього Маршу рівності екскрементами, розфасованими у презервативах.

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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

За словами Крищенка, інцидент стався цієї ночі. Поліція затримала автобус, котрий віз у центр Києва 200 таких «снарядів».

Щоб наповнити кондоми фекаліями, на Жуковому острові працювала ціла «лайнолабораторія», — наголосив Крищенко.

За словами чиновника, затримані зізналися, що для отримання необхідного «біоматеріалу» розібрали чотири біотуалети.

Прес-служба київської поліції повідомляє про затримання дев’ятьох правопорушників віком від 18 до 48 років, у яких вилучили знаряддя для підготовки провокацій. Зазначається, що попередньо цей інцидент кваліфіковано як готування до хуліганства. Затриманим загрожує до семи років ув’язнення.

Як повідомляє «Укрінформ», після початку сьогоднішнього Маршу рівності один із противників заходу напав на початок колони. Крім того, противники акції огорнули початок колони тканинним банером і виникла сутичка. Провокаторів оперативно розігнала поліція.

Нагадаємо, вчора в межах підготовки до Маршу гідності правоохоронці перекрили центр Києва.