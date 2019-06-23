У місті Буча горить металобаза, фото: Tarasovsky Bucha

https://racurs.ua/ua/n123495-masshtabna-pojeja-pid-kyievom-u-misti-bucha-goryt-metalobaza-foto.html

Ракурс

У місті Буча Київської області, розташованому на північний захід від Києва, спалахнула масштабна пожежа на металобазі.

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Висота вогню сягала 10−15 м. Про це на свої сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила головний редактор газети «Ірпінський вісник» Юлія Березко Камінська.

За її словами, металеві ангари, де спалахнула пожежа, розташовані по вулиці Депутатській поруч із масивом «Ювілейний».

Зазначається, що пожежа охопила три ангари, поряд із металобазою розташована автозаправка.

Виданню «Громадське» у ДСНС повідомили, що, за попередньою інформацією, в охоплених пожежею ангарах горять речі секонд-хенду. Повідомлення про пожежу надійшло о 7.40, о дев’ятій годині ранку її було локалізовано. На місці інциденту працюють дев’ять одиниць техніки.

Інформації про людських жертв та постраждалих наразі немає.

У ДСНС запевняють, що загрози перекидання вогню на розташовану поряд автозаправку немає.

Нагадаємо, вчора поблизу Дніпра виникла пожежа в приміській електричці. Причиною виникнення займання став обрив контактного проводу. Постраждалих внаслідок інциденту немає.