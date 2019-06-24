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Ракурс
Россия разрешила транзит некоторых украинских товаров. Фото: UA.NEWS

Россия разрешила транзит некоторых украинских товаров

24 июн 2019, 16:25
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Президент России Владимир Путин разрешил осуществлять транзит некоторых украинских товаров через российскую территорию.

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Поправки в указ Путина касаются железнодорожного и автомобильного транзита украинских товаров при условии, что на транспортных средствах и товарах будут пломбы с технологией «ГЛОНАСС» (аналог GPS). Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Транзит украинских товаров через территорию РФ доступен для товаров, которые направляются в страны Средней Азии. Российское правительство должно будет утвердить перечень пунктов пропусков для транзита, требования к пломбам, порядок осуществления перевозок и выдачи талонов, а также обеспечить систему контроля.

С помощью пломб «ГЛОНАСС» будут отслеживать, чтобы товары не отгружали в России. Если их порядок использования будет нарушен, талоны аннулируют.

Отметим, что поправки внесены в закон Путина, который был подписан в октябре прошлого года в ответ на расширение Украиной перечня запрещенных товаров из РФ. Указ Путина вступит в силу с 1 июля.

Как ранее сообщал «Ракурс», СБУ обнаружила масштабную схему незаконной доставки продовольствия на территорию ОРДЛО под прикрытием транзитачерез Россию.


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