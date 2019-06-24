Зеленский продолжает проводить чистки в областях. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которые касались увольнения чиновников времен Петра Порошенко. Глава государства уволил Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца с должностей глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных государственных администраций. В документах отмечается, что они уволены в связи с окончанием срока полномочий президента Украины. Также Зеленский уволил начальника Главного управления Службы безопасности Украины в АРК Крым Александра Шмитько.

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На сегодняшнем заседании депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили рассмотрение двух вопросов по уплате взносов и катастрофы MH17, которые касались Российской Федерации. Соответствующие запросы относительно повестки дня не набрали достаточного количества голосов.

В понедельник, 24 июня, в Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» заявили, что не могут помочь «Укртрансгазу» с закупкой газа для технических нужд работы газотранспортной системы из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку газа. Ранее «Укртрансгаз» предупреждал, что работа ГТС, которой российский газ поставляют в Европу, может остановиться.

Заседание Синода Православной церкви Украины постановило, что почетный патриарх Филарет останется в составе епископата ПЦУ, но не будет иметь канонических прав и обязанностей. Митрополиту Епифанию подчинили все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата.

Президент России Владимир Путин разрешил с сегодняшнего дня осуществлять транзит некоторых украинских товаров, следующих в страны Средней Азии, через территорию РФ. С помощью пломб «ГЛОНАСС» будут отслеживать, чтобы товары не отгружали в России.