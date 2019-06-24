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Транзит газа: "Укртрансгазу" не хватает средств из-за низких тарифов, фото —

«Укртрансгаз» жалуется, «Нафтогаз» — разводит руками: для перекачки газа из РФ не хватает средств из-за низких тарифов

24 июн 2019, 12:59
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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не может помочь «Укртрансгаза» с закупкой газа для технических нужд работы газотранспортной системы из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку газа.

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«Нафтогаз» 24 июня заявил о невозможности помочь оператору газотранспортной системы на сайте компании. Кроме этого, причиной проблем, по версии «Нафтогаза», являются «недостатки Кодекса газотранспортной системы».

«Нафтогаз» является крупнейшим кредитором «Укртрансгаза». Но в дальнейшем поддерживать компанию невозможно. Мы обязаны накапливать газ в подземных хранилищах и сами имеем дефицит оборотных средств, — сообщил председатель НАК Андрей Коболев.

Причина критической ситуации в «Укртрансгаз» — заниженные тарифы, установленные НКРЭКУ. Поэтому, по мнению Коболева, у компании не хватает доходов на закупку газа для обеспечения работы газотранспортной системы.

Глава «Нафтогаза» даже предположил, что из-за этого «Укртрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза», которая отвечает за работу газотранспортной системы Украины) может стать банкротом. В июне «Укртрансгаз» предупреждал, что работа ГТС, по которой российский газ поставляется в Европу, может остановиться. Компания не смогла провести из-за долгов тендеры на покупку газа для технических нужд.

Между тем в правительстве анонсировали новое снижение цены на газ, которое состоится в июле.

Источник: Ракурс


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