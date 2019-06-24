Транзит газу: Укртрансгазу не вистачає коштів через низькі тарифи, фото — Українська Енергетика

https://racurs.ua/ua/n123526-ukrtransgaz-bidkaietsya-naftogaz-rozvodyt-rukamy-dlya-perekachuvannya-gazu-z-rf.html

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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» не може допомогти «Укртрансгазу» із закупівлею газу для технічних потреб роботи газотранспортної системи через штучно занижені тарифи на транспортування газу.

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«Нафтогаз» 24 червня заявив про неможливість допомогти оператору газотранспортної системи на своєму сайті. Крім цього, причиною проблем, за версією «Нафтогазу», є «недоліки Кодексу газотранспортної системи».

«Нафтогаз» є найбільшим кредитором «Укртрансгазу». Але надалі підтримувати компанію неможливо. Ми мусимо накопичувати газ у підземних сховищах і самі маємо дефіцит обігових коштів, — повідомив голова НАК Андрій Коболєв.

Причина критичної ситуації в «Укртрансгазі» — занижені тарифи, встановлені НКРЕКП. Через це, на думку Коболєва, в компанії не вистачає доходів на закупівлю газу для забезпечення роботи газотранспортної системи.

Голова «Нафтогазу» навіть припустив, що через це «Укртрансгаз» (дочірня компанія «Нафтогазу», яка відповідає за роботу газотранспортної системи України) може стати банкрутом. У червні «Укртрансгаз» попереджав, що робота ГТС, якою російський газ постачають до Європи, може зупинитися. Компанія не змогла провести через борги тендери на купівлю газу для технічних потреб.

Тим часом в уряді анонсували нове зниження ціни на газ, яке відбудеться у липні.