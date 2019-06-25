Бизнес Богдана: как на самом деле зарабатывал глава Администрации президента, фото — Фейсбук Эхо Москвы

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Во время юридической практики глава Администрации президента Андрей Богдан участвовал в судебных процессах с признаками кредитного мошенничества. Об этом сообщается в расследовании программы «Наші гроші».

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Назначение Андрея Богдана на должность руководителя Администрации президента было одним из первых в каденции нового главы государства. До этого все ключевые встречи Зеленский и Богдан проводили вместе. Адвокат, работавший с олигархом Коломойским, кроме него имел других известных клиентов, и мог позволить себе немалые расходы. В 2011 году Богдан приобрел имение в Конча-Заспе с выходом к каналу и пришвартованному белому катеру. В 2013 году его жена приобрела две большие квартиры в столице.

«Наші гроші» проанализировали несколько несколько эпизодов предпринимательской деятельности нынешнего главы АП и утверждают, что юрист и предприниматель Богдан консультировал клиентов в кредитных мошенничествах.

Не хочешь возвращать кредит в 200 млн? Есть юристы, которые помогут. Появится оффшорная фирма, которая через суд выведет все деньги и имущество бизнеса на себя. А потом вернет, и банк останется в дураках. В такой оффшорной компании засветился и глава Администрации президента Андрей Богдан, — рассказывают журналисты, комментируя видео расследования.

«Наші гроші» утверждают, что Богдан юридически сопровождал спор банка «Финансы и кредит» с обанкротившимся Светловодским маслосыркомбинатом, который принадлежит группе «Клуб сыра». Комбинат был должен банку 150 млн грн. Когда финучреждение попыталось взыскать долг, то недвижимость из ипотеки вывели с помощью двух судебных решений.

За ними скрывается оффшорная компания Idelberg Resources с Виргинских островов, которая якобы одолжила комбинату 50 млн грн. В другом иске Idelberg Resources требовала еще 150 млн грн, за которые комбинат якобы поручился. Комбинат признал этот долг и обанкротился в пользу этой компании.

Так имущество вывели из ипотеки банка, а затем продали по сниженной цене своим же структурам из «Клуба сыра», — сообщается в сюжете.

По данным журналистов, юридическим сопровождением сделки занималась группа Игоря Пукшина, Александра Баулина и Андрея Богдана. Правоохранители тогда заявили, что Idelberg Resources действовала в сговоре с должностными лицами «Клуба сыра».

Сейчас, по информации расследователей, член правления комбината Александр Коваленко от имени Богдана и по его поручению продает землю главы АП под Киевом.

Сам глава АП отказался отвечать на вопросы журналистов. Также он сообщил, что не помнит компании Idelberg Resources.

Напомним, что в другом расследовании журналисты выяснили, что земельный участок, принадлежащий Генеральной прокуратуре на территории завода «Арсенал» (Печерский район Киева), застроит окружение главы Офиса президента Андрея Богдана и депутат из списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.