Андрей Богдан был адвокатом Юрия Луценко. Фото: upmp.news

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Глава Администрации президента Андрей Богдан в свое время работал с рядом топ-политиков, судей и бизнесменов.

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Представитель команды президента Владимира Зеленского начинал юридическую карьеру в адвокатской компании «Правис». Этой компанией руководили заместитель руководителя секретариата Президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин, действующий нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко и юрист Алексей Резников. Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

Впоследствии дела Пукшина пошли лучше — он создал юридическую фирму «Пукшин и партнеры». В эту компанию перешел работать действующий глава АП. Кроме того, Богдан стал бизнес-партнером Пукшина в аграрной и юридической сферах. Журналисты неоднократно фиксировали Богдана на автомобиле, который принадлежит компании Пукшина, а офис Богдана находится на одном этаже где базируется фирма «Пукшин и партнеры».

В эфире «Наши гроши» напомнили, что в 2008 году Богдан защищал в суде тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко. Сам действующий Генпрокурор эту информацию подтвердил. По его словам, он до сих пор поддерживает отношения с Богданом.

Показательно, что Юрий Луценко не единственный близкий к Петру Порошенко топ-чиновник, который после победы Владимира Зеленского на выборах приехал на не анонсированную встречу с ним в офис «Квартала 95» в Киеве, и который до сих пор не подал в отставку, несмотря на бешеную критику, — говорится в эфире телепрограммы.

Также Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции достоинства стал советником, а впоследствии и адвокатом тогдашнего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой Администрации президента.