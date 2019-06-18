Автоновости: поляки наградили украинского водителя, который вытаскивал людей из горящих машин, фото — SuperExpress

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Местные власти Западно-Поморского воеводства Польши наградили водителя-украинца Андрея Сыроватского, который спас польскую семью во время ужасного ДТП, произошедшего вблизи Щецина.

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Сыроватский вытаскивал людей из задымленных машин, которые столкнулись в ДТП с участием грузовиков и легковушек.

Семья украинского водителя получила в подарок недельное путешествие на один из польских курортов, сообщает ТСН.

Авария произошла 9 июня. Водитель фуры протаранил сразу семь машин, часть из которых загорелась. Сыроватский ехал вслед за грузовиком, он сразу выбежал из своей машины и начал тушить пожар всеми средствами. Несколько человек в том числе детей, он вытащил из автомобиля, выбив в нем стекло.

Я увидел, как кто-то из задымленной машины положил руку на стекло. Я не мог открыть дверь, тогда разбил окно и вытащил женщину. Другая женщина запуталась в поясе безопасности. Еще один водитель вытащил мужчину, но спасти его не удалось, — рассказал Сыроватский.

В ДТП около Щецина погибли шесть человек.