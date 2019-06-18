Автоновини: поляки нагородили українського водія, який витягував людей з палаючих машин, фото — SuperExpress

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Місцева влада Західно-Поморського воєводства Польщі нагородила водія-українця Андрія Сироватського, який врятував польську родину під час жахливої ДТП, яка сталося поблизу Щеціна.

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Сироватський витягав людей із задимлених машин, які зіштовхнулися під час ДТП за участі вантажівок та легковиків.

Родина українського водія отримала в подарунок тижневу подорож до польського курорту, повідомляє ТСН.

Аварія сталася 9 червня. Водій фури протаранив відразу сім машин, частина з яких загорілася. Сироватський їхав вслід за цієї вантажівкою, він відразу вибіг зі своєї машини і почав гасити пожежу всіма засобами. Декількох людей, в тому числі дітей, він витягнув з автомобіля, вибивши в ньому скло.

Я побачив, як хтось із задимленої машини поклав руку на скло. Я не міг відчинити двері, тоді розбив вікно і витягнув жінку. Інша жінка заплуталася у паску безпеки. Ще один водій витягнув чоловіка, але врятувати його не вдалося, — розповів Сироватський.

В ДТП поблизу Щеціна загинули шестеро людей.