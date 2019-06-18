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Ракурс
Наслідки ДТП, фото: Національна поліція

На Хмельниччині туристичний автобус зіткнувся з тягачем, є загиблий та травмовані (ФОТО)

18 чер 2019, 12:58
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У Хмельницькій області автобус міжнародного сполучення «Неаполь-Херсон», за кермом котрого перебував 58-річний львів’янин, зіткнувся з тягачем «Івеко».

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Внаслідок інциденту загинув 31-річний житель Львівщини, ще три жінки потрапили до реанімаційного відділення лікарні райцентру. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Загалом в автобусі перебували 26 пасажирів.

ДТП сталася в районі села Війтівці Волочиського району Хмельницької області, розташованого за 40 км на захід від облцентру.

За попередньою інформацією, водій автобуса допустив зіткнення з тягачем, який рухався в попутному напрямку. Автобус вдарився у задню частину причепа, після чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Водія автобуса затримали, за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Обставини інциденту встановлюються.

Наслідки ДТП, фото: Національна поліція

Нагадаємо, у травні в Італії перекинувся автобус з російськими туристами. Внаслідок інциденту один турист загинув.

Джерело: Ракурс


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