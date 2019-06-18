Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

В Хмельницкой области туристический автобус столкнулся с тягачом, есть погибший и травмированные (ФОТО)

18 июн 2019, 12:58
999

В Хмельницкой области автобус международного сообщения «Неаполь-Херсон», за рулем которого находился 58-летний львовянин, столкнулся с тягачом «Ивеко».

Loading...

В результате инцидента погиб 31-летний житель Львовщины, еще три женщины попали в реанимационное отделение больницы райцентра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Всего в автобусе находились 26 пассажиров.

ДТП произошло в районе села Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области, расположенного в 40 км к западу от облцентра.

По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с тягачом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, после чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Водителя автобуса задержали, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

Напомним, в мае в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. В результате инцидента один турист погиб.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук

Конституционный суд (КСУ) не может остановить досрочные парламентские выборы своим решением. КСУ влияет только на определение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады

Новости Украины
19:31

В Индонезии перевернулся пассажирский катер: погибли 18 человек, среди них есть дети (ФОТО)

В Индонезии жертвами морской катастрофы стали по меньшей 18 человек. Пассажирский катер, на борту которого было более 60 человек, перевернулся у северного побережья Явы. По меньшей мере четыре человека остаются пропавшими без вести

Новости мира
16:12
Новости партнеров
Загрузка...