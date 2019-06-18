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Последствия ДТП, фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области туристический автобус столкнулся с тягачом, есть погибший и травмированные (ФОТО)https://racurs.ua/n123293-v-hmelnickoy-oblasti-turisticheskiy-avtobus-stolknulsya-s-tyagachom-est-pogibshiy.htmlРакурс
В Хмельницкой области автобус международного сообщения «Неаполь-Херсон», за рулем которого находился 58-летний львовянин, столкнулся с тягачом «Ивеко».
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В результате инцидента погиб 31-летний житель Львовщины, еще три женщины попали в реанимационное отделение больницы райцентра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Всего в автобусе находились 26 пассажиров.
ДТП произошло в районе села Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области, расположенного в 40 км к западу от облцентра.
По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с тягачом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, после чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
Водителя автобуса задержали, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в мае в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. В результате инцидента один турист погиб.
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