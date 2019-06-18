Последствия ДТП, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n123293-v-hmelnickoy-oblasti-turisticheskiy-avtobus-stolknulsya-s-tyagachom-est-pogibshiy.html

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В Хмельницкой области автобус международного сообщения «Неаполь-Херсон», за рулем которого находился 58-летний львовянин, столкнулся с тягачом «Ивеко».

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В результате инцидента погиб 31-летний житель Львовщины, еще три женщины попали в реанимационное отделение больницы райцентра. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Всего в автобусе находились 26 пассажиров.

ДТП произошло в районе села Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области, расположенного в 40 км к западу от облцентра.

По предварительной информации, водитель автобуса допустил столкновение с тягачом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, после чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Водителя автобуса задержали, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в мае в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. В результате инцидента один турист погиб.