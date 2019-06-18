Численность Верховного суда можно уменьшить до девяти судей — представитель Зеленского в Радеhttps://racurs.ua/n123292-chislennost-verhovnogo-suda-mojno-umenshit-do-devyati-sudey-predstavitel-zelenskogo-v-rade.htmlРакурс
Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о намерении уменьшить количество судей Верховного суда.
Стефанчук считает эффективной модель Верховного суда США, в котором работает только девять судей, сообщают «Українські Новини».
Он убежден, что не количество судей, а их профессионализм является лучшим критерием осуществления правосудия. Качество судопроизводства, по мнению Стефанчука, необходимо улучшить во время судебной реформы.
Представитель Зеленского в парламенте утверждает, что небольшое количество судей в Верховном суде США вызвано высоким качеством работы первой и второй инстанции.
В Украине, к сожалению, больше вопросы мы ставим как раз к первой и второй инстанциям. Правосудие должно доходить на самый верх в исключительных случаях, — заявил Стефанчук.
В то же время, по его мнению, в Украине все делается так, чтобы правосудие осуществлялось на уровне Верховного суда. Изменить ситуацию может внедрение квалифицированного подхода к рассмотрению дел.
Как сообщал ранее «Ракурс», Стефанчук заявлял, что у команды президента Владимира Зеленского есть планы изменить Конституцию Украины. Основной закон будет изменен или в какой-то части или в целом. Не исключается вынесения этого вопроса на референдум. Также представитель президента в Верховной Раде сообщил, что команда Зеленского планирует возобновить работу конституционной комиссии.