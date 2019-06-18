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Судебная реформа: у Зеленского считают, что численность Верховного суда можно уменьшить до девяти судей, фото — Newsonline24.com.ua

Численность Верховного суда можно уменьшить до девяти судей — представитель Зеленского в Раде

18 июн 2019, 12:46
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Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил о намерении уменьшить количество судей Верховного суда.

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Стефанчук считает эффективной модель Верховного суда США, в котором работает только девять судей, сообщают «Українські Новини».

Он убежден, что не количество судей, а их профессионализм является лучшим критерием осуществления правосудия. Качество судопроизводства, по мнению Стефанчука, необходимо улучшить во время судебной реформы.

Представитель Зеленского в парламенте утверждает, что небольшое количество судей в Верховном суде США вызвано высоким качеством работы первой и второй инстанции.

В Украине, к сожалению, больше вопросы мы ставим как раз к первой и второй инстанциям. Правосудие должно доходить на самый верх в исключительных случаях, — заявил Стефанчук.

В то же время, по его мнению, в Украине все делается так, чтобы правосудие осуществлялось на уровне Верховного суда. Изменить ситуацию может внедрение квалифицированного подхода к рассмотрению дел.

Как сообщал ранее «Ракурс», Стефанчук заявлял, что у команды президента Владимира Зеленского есть планы изменить Конституцию Украины. Основной закон будет изменен или в какой-то части или в целом. Не исключается вынесения этого вопроса на референдум. Также представитель президента в Верховной Раде сообщил, что команда Зеленского планирует возобновить работу конституционной комиссии.


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