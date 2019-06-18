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Ракурс
Судова реформа: в Зеленського вважають, що численність Верховного суду можна зменшити до дев’яти суддів, фото — Newsonline24.com.ua

Численність Верховного суду можна зменшити до дев’яти суддів — представник Зеленського в Раді

18 чер 2019, 12:46
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Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив про намір зменшити кількість суддів Верховного суду.

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Стефанчук вважає ефективною модель Верховного суду США, у якому працює тільки дев’ять суддів, повідомляють «Українські Новини».

Він переконаний, що не кількість суддів, а їхній професіоналізм є найкращим критерієм здійснення правосуддя. Якість судочинства, на думку Стефанчука, необхідно поліпшити під час судової реформи.

Представник Зеленського в парламенті переконує, що невелика кількість суддів у Верховному суді США спричинена високою якістю роботи першої і другої інстанції.

В Україні, на жаль, великі питання ми ставимо якраз до першої та другої інстанції. Правосуддя повинно доходити на самий верх у виняткових випадках, — заявив Стефанчук.

Водночас, на його думку, в Україні все робиться так, щоб правосуддя здійснювалося лише на рівні Верховного суду. Змінити ситуацію може впровадження кваліфікованого підходу до розгляду справ.

Як повідомляв раніше «Ракурс», Стефанчук заявляв, що в команди президента Володимира Зеленського є плани змінити Конституцію України. Основний закон буде змінений або в якійсь частині, або в цілому. Не виключається винесення цього питання на референдум. Також представник президента у Верховній Раді повідомив, що команда Зеленського планує відновити роботу конституційної комісії.


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