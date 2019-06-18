Президент Зеленський у Франції. Фото: прес-служба глави держави

https://racurs.ua/ua/n123291-ya-ne-brend-okremi-ukrayinky-oburylysya-na-zayavu-zelenskogo-pro-jinok-y-zapustyly-fleshmob-proty.html

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Флешмоб проти висловів президента України Володимира Зеленського щодо українок запустили у соціальних мережах.

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Українкам стали не до вподоби слова глави держави про жінок. Напередодні Зеленський під час офіційного візиту до Франції заявив: «В Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом». У соціальній мережі Facebook обурені жінки закликають президента вибачитися.

Вони запустили флешмоб із хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристичнийбренд, #самтитуристичнийбренд. Учасники флешмобу заявляють, що глава держави своєю заявою принизив жінок.

Нагадаємо, під час візиту в Париж президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація має виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня й звільнити 24 українських моряків і судна, які вона захопила поблизу Керченської протоки у 2018 році.