Президент Зеленский во Франции. Фото: пресс-служба главы государства

https://racurs.ua/n123291-ya-ne-brend-otdelnyh-ukrainok-vozmutilo-zayavlenie-zelenskogo-o-jenschinah-v-socsetyah-zapustili.html

Ракурс

Флешмоб против президента Украины Владимира Зеленского запустили представительницы женского пола.

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Украинкам стали не по нраву слова главы государства о женщинах. Накануне Зеленский во время официального визита во Францию заявил: «в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом». В социальной сети Facebook возмущенные женщины призывают президента извиниться.

Они запустили флешмоб с хештегами #ятебенебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристическийбренд. Участники флешмоба заявляют, что глава государства своим заявлением унизил женщин.

Напомним, во время визита в Париж президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного трибунала ООН от 25 мая и освободить 24 украинских моряков и судна, которые она захватила вблизи Керченского пролива в 2018 году.