Экс-президент УЕФА Мишель Платини. Фото: Reuters

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Ракурс

Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции.

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Подробности задержания пока не сообщаются. Известно, лишь что арест бывшего футбольного чиновника связан с выбором Катара страной-организатором футбольного мундиаля 2022 года. Об этом 18 июня сообщил Independent.

Как известно, в июле 2018 года СМИ сообщили, что власти Катара прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения турнира также спорили Соединенные Штаты Америки, Южная Корея, Австралия и Япония.

Мишеля Платини в декабре 2015 года отстранили от футбольной деятельности на восемь лет из-за обвинения в коррупции Кроме того, Платини был обязан заплатить солидный штраф. Впоследствии комитет по этике Международной федерации футбола снял с него обвинения и сократил срок дисквалификации до шести лет.

Напомним, летом 2018 года ФИФА изъяла термин «коррупция» из собственного кодекса этики. Верхушка футбольной федерации провела тайную встречу. Во время нее было принято решение убрать слово «коррупция» из кодекса этики организации.