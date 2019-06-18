Екс-президент УЄФА Мішель Платіні. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n123290-u-franciyi-vzyaly-pid-vartu-kolyshnogo-prezydenta-uiefa-mishelya-platini.html

Ракурс

Екс-президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні заарештували за підозрою в корупції.

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Подробиці затримання наразі не повідомляються. Відомо, лише що арешт колишнього футбольного чиновника пов’язаний з вибором Катару країною-організатором футбольного мундіалю 2022 року. Про це 18 червня повідомило Independent.

Як відомо, в липні 2018 року ЗМІ повідомили, що влада Катару вдавалася до допомоги PR-фірм та агентів ЦРУ для дискредитації заявок інших країн. За право проведення турніру також сперечалися Сполучені Штати Америки, Південна Корея, Австралія та Японія.

Мішеля Платіні в грудні 2015 року відсторонили від футбольної діяльності на вісім років через звинувачення в корупції Крім того, Платіні був зобов’язаний заплатити солідний штраф. Згодом комітет з етики Міжнародної федерації футболу зняв з нього звинувачення, а термін дискваліфікації скоротив до шести років.

Нагадаємо, влітку 2018 року ФІФА вилучила термін «корупція» з власного кодексу етики. Верхівка футбольної федерації провела таємну зустріч. Під час неї було ухвалено рішення прибрати слово «корупція» з кодексу етики організації.