Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Екс-президент УЄФА Мішель Платіні. Фото: Reuters

У Франції взяли під варту колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні

18 чер 2019, 12:03
999

Екс-президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні заарештували за підозрою в корупції.

Loading...

Подробиці затримання наразі не повідомляються. Відомо, лише що арешт колишнього футбольного чиновника пов’язаний з вибором Катару країною-організатором футбольного мундіалю 2022 року. Про це 18 червня повідомило Independent.

Як відомо, в липні 2018 року ЗМІ повідомили, що влада Катару вдавалася до допомоги PR-фірм та агентів ЦРУ для дискредитації заявок інших країн. За право проведення турніру також сперечалися Сполучені Штати Америки, Південна Корея, Австралія та Японія.

Мішеля Платіні в грудні 2015 року відсторонили від футбольної діяльності на вісім років через звинувачення в корупції Крім того, Платіні був зобов’язаний заплатити солідний штраф. Згодом комітет з етики Міжнародної федерації футболу зняв з нього звинувачення, а термін дискваліфікації скоротив до шести років.

Нагадаємо, влітку 2018 року ФІФА вилучила термін «корупція» з власного кодексу етики. Верхівка футбольної федерації провела таємну зустріч. Під час неї було ухвалено рішення прибрати слово «корупція» з кодексу етики організації.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Нормандський формат може відновитися після виборів у Раду, робоча група зустрінеться у липні — Зеленський

Нормандський формат у переговорах щодо кризи на Донбасі може відновитися після виборів у Верховну Раду. Про це у Берліні заявив президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що робоча група збереться вже у липні

Світові новини
15:44

«Борг Януковича»: у Лондоні призначили дату розгляду справи про 3 млрд доларів

Верховний суд Великої Британії розгляне апеляції щодо спору України та Росії за єврооблігаціями на 3 млрд дол. Справу про так званий «борг Януковича» заслухають 9 грудня цього року

Світові новини
15:06

Численність Верховного суду можна зменшити до дев’яти суддів — представник Зеленського в Раді

Представник Зеленського в Раді Стефанчук вважає ефективною американську модель Верховного суду, де діє тільки дев’ять суддів. Для цього необхідно поліпшити якість судочинства у першій та другій інстанції

Новини України
12:46
Новини партнерів
Загрузка...