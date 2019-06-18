Бійка в маршрутці: тиснява в автобусі спричинила конфлікт на Рівненщині

https://racurs.ua/ua/n123289-tysnyava-u-marshrutci-na-rivnenschyni-sprychynyla-masovu-biyku-mij-pasajyramy-video.html

Ракурс

Тиснява у маршрутному таксі на Рівненщині спричинила масову бійку між пасажирами. Чоловіки гамселили один одного кулаками, а жінки — били одна одну сумками.

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Пасажири маршрутки Рівне-Березне не поділили місця і почали битися. Конфлікт розпочався з того, що один з нетверезих пасажирів на зупинці відмовився впускати в мікроавтобус інших охочих їхати, повідомляє ТСН. Він голосно переконував, що салон переповнений й нові пасажири не помістяться.

Водій відкрив двері і чоловіки почали з’ясовувати стосунки кулаками. Жінки, які мали намір зайти в автобус, зчепилися із тими, хто був у ньому і почали гамселити одна одну сумками. Розбороняти бійку вискочив й водій. Він зумів розмістити забіяк у маршрутці і довіз до Березного.

У травні «Ракурс» повідомляв про транспортний колапс у Полтаві через страйк приватних перевізників. Вони вимагають підвищити вартість проїзду. Маршрутки та автобуси не виходили на усі 66 міських маршрутів.