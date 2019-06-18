Драка в маршрутке: давка в автобусе вызвала конфликт на Ровенщине

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Ракурс

Давка в маршрутном такси в Ровенской вызвала массовую драку между пассажирами. Мужчины били друг друга кулаками, а женщины — сумками.

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Пассажиры маршрутки Ровно-Березно не поделили места и начали драться. Конфликт начался с того, что один из нетрезвых пассажиров на остановке отказался впускать в микроавтобус других желающих ехать, сообщает ТСН. Он громко убеждал, что салон переполнен и новые пассажиры в нем не поместятся.

Водитель открыл двери и мужчины начали выяснять отношения кулаками. Женщины, которые намеревались зайти в автобус, сцепились с теми, кто был в нем и начали бить друг друга сумками. Разнимать драку выскочил и водитель. Он сумел разместить драчунов в маршрутке и довез до Березного.

В мае «Ракурс» сообщал о транспортном коллапсе в Полтаве из-за забастовки частных перевозчиков. Они требуют повысить стоимость проезда. Маршрутки и автобусы не выходили на все 66 городских маршрутов.