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Ракурс
Забастовка в Полтаве: частные перевозчики четвертый день требуют повысить стоимость проезда /Фото: Facebook UA: Полтава

Транспортный коллапс в Полтаве: частные перевозчики бастуют четвертый день с требованием повысить стоимость проезда (ФОТО, ВИДЕО)

14 мая 2019, 11:14
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Транспортный коллапс в Полтаве наблюдается уже четвертый день подряд из-за забастовки частных перевозчиков, которые требуют повышения стоимости проезда. Во вторник, 14 мая, маршрутки и автобусы не вышли на все 66 городских маршрутов.

По словам главы Ассоциации перевозчиков Полтавщины Юрия Лупаенка, причина транспортного коллапса — низкая стоимость проезда. Сейчас городом курсирует только коммунальный транспорт, преимущественно троллейбусы, информирует телерадиоканал «Лтава».

В то же время начальник КП «Полтаваэлектроавтотранс» Евгений Зайцев сообщил, что утром 14 мая два троллейбуса сошли с маршрута на ремонт из-за слишком большого пассажиропотока. Всего в первую смену на работу вышло 48 троллейбусов, в обеденное время будет около 30 единиц, а вечером — 43.

Секретарь горсовета Полтавы Александр Шамота действия частных перевозчиков назвал «шантажом». Сами же перевозчики заявляют, что тариф 4 грн для них убыточен.

Забастовка в Полтаве: частные перевозчики четвертый день требуют повысить стоимость проезда

Забастовка в Полтаве: частные перевозчики четвертый день требуют повысить стоимость проезда

Напомним, в минувшие выходные транспортная комиссия планировала рассмотреть вопрос о повышении стоимости проезда в троллейбусах и автобусах. В частности, до 5 грн — в маршрутках и автобусах, и 3 грн — в троллейбусах. Этот вопрос должен быть рассмотрен 15 мая. Сейчас полтавчане платят 4 грн в автобусах и маршрутках, 2 грн -в троллейбусах. Такие тарифы на проезд в городе действуют с мая 2015 года.

Источник: Ракурс


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