Страйк гірників на Львівщині: шахти «Львіввугілля» частково відновили роботу

Львівські шахтарі страйкують через заборгованість із зарплати, фото: Businessman.ru

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Шахти держпідприємства «Львіввугілля» частково відновили роботу.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець з посиланням на голову первинної організації шахта «Межирічанська» Василя Лесняка.

За інформацією Волинця, перші кошти на суму 30 млн грн надійшли на рахунок «Львіввугілля» 14 червня, сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в розмірі 80 млн грн. Їх мають спрямувати на виплату заборгованості із зарплати.

Відповідну угоду було підписано 14 червня за результатами переговорів між керівництвом «Львіввугілля», ВП «Вуглезбуд» та компанією «Д.Трейдінг». Згідно з цією угодою, «Львіввугілля» у червні має поставити 40 тис. т вугілля на загальну суму 100 млн грн на Добротвірську та Бурштинську теплоелектростанції.

Зазначається, що гірники шахти «Степова» приступлять до роботи як тільки кошти надійдуть на рахунки «Львіввугілля».

Нагадаємо, минулого тижня шахтарі «Львіввугілля» перекрили в селі Комарівка дорогу до пункту пропуску на українсько-польському кордоні. Вони вимагали погашення заборгованості із зарплати за березень, квітень та травень.