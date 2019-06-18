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Львовские шахтеры бастуют из-за задолженности по зарплате, фото: Businessman.ru

Забастовка шахтеров на Львовщине: шахты «Львовугля» частично возобновили работу

18 июн 2019, 11:57
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Шахты госпредприятия «Львовуголь» частично возобновили работу.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на председателя первичной организации шахта «Межиричанская» Василия Лесняка.

По информации Волынца, первые средства на сумму 30 млн грн поступили на счет «Львовуголь» 14 июня, сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в размере 80 млн грн. Их должны направить на выплату задолженности по зарплате.

Соответствующее соглашение было подписано 14 июня по результатам переговоров между руководством «Львовуголь», ОП «Вуглезбуд» и компанией «Д.Трейдинг». Согласно этому договору, «Львовуголь» в июне должно поставить 40 тыс. т угля на общую сумму 100 млн грн на Добротворскую и Бурштынскую теплоэлектростанции.

Отмечается, что горняки шахты «Степная» приступят к работе как только средства поступят на счета «Львовугля».

На прошлой неделе шахтеры «Львовуголь» перекрыли в селе Комаровка дорогу к пункту пропуска на украинско-польской границе. Они требовали погашения задолженности по зарплате за март, апрель и май.

Источник: Ракурс


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