ДТП з автобусом сталася на Хмельниччині, фото: поліція Хмельниччини

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На Хмельниччині поблизу села Шатава Кам’янець-Подільського району сьогодні, 23 червня, перекинувся туристичний автобус сполученням «Київ — Бургас (Болгарія)».

Подія сталася близько 16.40 на автодорозі Н-03. Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

46-річний водій, керуючи туристичним автобусом сполученням «Київ — Бургас (Болгарія)», не впорався з керуванням та допустив зʼїзд із дороги в кювет з подальшим перекиданням, — розповіли у поліції. — У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій.

Правоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місці події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Внаслідок аварії було травмовано десять людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на коментар директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Костюка.

З цих десяти людей одного дорослого пацієнта госпіталізували до Кам’янець-Подільської міської лікарні. У нього, попередньо, діагностували закриту черепно-мозкову травму. Дев’ятеро пацієнтів, які звернулись за медичною допомогою, не госпіталізовували, — зазначив Костюк.

Джерело: «Суспільне», поліція Хмельниччини