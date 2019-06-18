Андрій Богдан був адвокатом Юрія Луценка. Фото: upmp.news

https://racurs.ua/ua/n123295-glava-ap-bogdan-buv-advokatom-lucenka-ta-mav-spilnyy-biznes-iz-chynovnykom-uschenka-jurnalisty.html

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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан свого часу працював з низкою топ-політиків, суддів та бізнесменів.

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Представник команди президента Володимира Зеленського починав юридичну кар'єру в адвокатській компанії «Правіс». Цією компанією керували заступник керівника секретаріату Президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин, чинний нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко та юрист Олексій Резніков. Про це йдеться в сюжеті телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Згодом справи Пукшина пішли на краще — він створив юридичну фірму «Пукшин і партнери». До цієї компанії перейшов працювати чинний глава АП. Крім того, Богдан став бізнес-партнером Пукшина у аграрній та юридичній сферах. Журналісти неодноразово фіксували Богдана на автомобілі, який належить компанії Пукшина, а офіс Богдана знаходиться на одному поверсі де базується фірма «Пукшин і партнери».

В ефірі «Наші гроші» нагадали, що в 2008 році Богдан захищав у суді тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Сам чинний Генпрокурор цю інформацію підтвердив. За його словами, він і досі підтримує зв’язки із Богданом.

Показово, що Юрій Луценко чи не єдиний близький до Петра Порошенка топ-чиновник, який після перемоги Володимира Зеленського на виборах приїхав на неанонсовану зустріч з ним в офіс «Кварталу 95» в Києві, і який досі не подав у відставку, попри шалену критику, — йдеться в ефірі телепрограми.

Також Богдан працював в уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський призначив юриста Андрія Богдана головою Адміністрації президента.