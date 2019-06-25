Ракурсhttps://racurs.ua/
Штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и подъем уровней воды (КАРТА)
Штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и подъем уровней воды (КАРТА)https://racurs.ua/n123563-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-ojidautsya-grozy-i-podem-urovney-vody-karta.htmlРакурс
Метеорологическое предупреждение объявили синоптики в Украине. Граждан, живущих на юге, в течение суток ожидают грозы, шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с и может выпасть град. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности.
Loading...
До 27 июня включительно на всей территории Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют западные и большинство районов Житомирской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В горных притоках Днестра (Ивано-Франковская область), а также на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,2 м. Такую же ситуацию прогнозируют на реках бассейна Сиреты и Прута.
Во время выпадения дождей и ливней могут сформироваться местные и склоновые стоки, а в горах ожидается образование селевых потоков.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине будет преобладать хорошая погода, однако в Карпатах и на юге страны ожидаются сильные дожди.
Загрузка...