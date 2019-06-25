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Штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и подъем уровней воды (КАРТА)

Штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и подъем уровней воды (КАРТА)

25 июн 2019, 09:30
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Метеорологическое предупреждение объявили синоптики в Украине. Граждан, живущих на юге, в течение суток ожидают грозы, шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с и может выпасть град. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности.

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До 27 июня включительно на всей территории Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют западные и большинство районов Житомирской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Метеорологическое предупреждение 25 июня в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В горных притоках Днестра (Ивано-Франковская область), а также на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,2 м. Такую же ситуацию прогнозируют на реках бассейна Сиреты и Прута.

Во время выпадения дождей и ливней могут сформироваться местные и склоновые стоки, а в горах ожидается образование селевых потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине будет преобладать хорошая погода, однако в Карпатах и ​​на юге страны ожидаются сильные дожди.

Источник: Ракурс


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