Штормовое предупреждение в Украине: ожидаются грозы и подъем уровней воды (КАРТА)

https://racurs.ua/n123563-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-ojidautsya-grozy-i-podem-urovney-vody-karta.html

Ракурс

Метеорологическое предупреждение объявили синоптики в Украине. Граждан, живущих на юге, в течение суток ожидают грозы, шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с и может выпасть град. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности.

Loading...

До 27 июня включительно на всей территории Украины будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Исключение составляют западные и большинство районов Житомирской области. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В горных притоках Днестра (Ивано-Франковская область), а также на участке Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 1,2 м. Такую же ситуацию прогнозируют на реках бассейна Сиреты и Прута.

Во время выпадения дождей и ливней могут сформироваться местные и склоновые стоки, а в горах ожидается образование селевых потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в Украине будет преобладать хорошая погода, однако в Карпатах и ​​на юге страны ожидаются сильные дожди.