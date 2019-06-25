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Новости моды: конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью, фото — Instagram Т. Холлидей

Конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью (ФОТО)

25 июн 2019, 15:15
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Обложка с моделью Тесс Холлидей стала лучшей по версии глянцевого журнала Cosmopolitan в 2018 году.

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В октябре прошлого года первую страницу популярного британского издания украсила 150-килограммовая Холлидей. На днях Cosmopolitan сообщил результаты конкурса обложек и номер с Тесс признали лучшим в 2018 году.

Об этом отличии 33-летняя модель рассказала в Instagram. Она выложила пост со своей речью на торжествах.

Новости моды: конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью, фото — Instagram Т. Холлидей

Тесс сообщила, что ранее она даже не могла мечтать стать частью фешн-индустрии, а получить награду от «сексуального и интеллектуального издания Cosmopolitan» для нее большая честь.

Эта победа — доказательство того, что нам необходимо пройти долгий путь, чтобы все изменить, — написала Холлидей в соцсети.

Новости моды: конкурс на лучшую обложку Cosmopolitan выиграло фото со 150-килограммовой моделью, фото — Instagram Т. Холлидей

Она также рассказала, что если бы в своем детстве когда-то увидела в журнале модель с пышными формами, то это бы изменило ее жизнь.

Надеюсь, эта обложка повлияет и на вас, — заявила модель.

В феврале этого года «Ракурс» сообщал, что итальянский дом моды Gucci извинился за шерстяной свитер с Балаклавой. Это произошло после того, как пользователи в социальных сетях раскритиковали новинку за сходство с разновидностью театрального грима комиков, которые карикатурно изображают темнокожих людей.

Источник: Ракурс


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