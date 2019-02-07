Gucci извинился за свитер с балаклавой после обвинений в расизме (ФОТО)

Свитер, который стал объектом критики пользователей, фото - CNN

https://racurs.ua/n117881-gucci-izvinilsya-za-sviter-s-balaklavoy-posle-obvineniy-v-rasizme-foto.html

Racurs.ua

Итальянский дом моды Gucci (Гуччи) извинился за шерстяной свитер с балаклавой после того, как пользователи в социальных сетях раскритиковали вещь за сходство с разновидностью театрального грима комиков, которые карикатурно изображали темнокожих людей.

Извинения компания опубликовала 7 февраля в Twitter.

«Gucci искренне извиняется за оскорбление, которое нанес шерстяной свитер-балаклава», — сказано в заявлении дома моды.

В Gucci заверили, что немедленно уберут вещь из интернет-магазина и всех торговых точек.

Впервые свитер, который стал причиной беспощадной критике, показали во время презентации коллекции Gucci осень-зима-2018. На сайте средняя стоимость свитера достигала 890 долларов.

Gucci — не первый известный дом моды, который обвиняли в расизме. В 2018 году пользователи соцсетей раскритиковали Prada за брелоки в виде обезьяноподобных фигурок из темного дерева с красными губами.

В июле 2018 года Всемирная поисковая платформа Lyst назвала Gucci самым популярным в мире брендом. Исследования проводились на основе анализа ежемесячных онлайн-заказов 5 млн покупателей в интернет-магазинах среди 12 тыс. брендов одежды в течение трех месяцев.