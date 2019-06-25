На Черкащині 12 осіб потрапили до лікарні з отруєнням після святкування у місцевому кафе. Фото: Арт лайф

https://racurs.ua/ua/n123591-na-cherkaschyni-12-osib-potrapyly-do-likarni-z-otruiennyam-pislya-svyatkuvannya-u-miscevomu-kafe.html

Ракурс

З отруєнням у Черкаській області до лікарні потрапили 12 осіб, серед них троє дітей. Усі постраждалі потрапили до медичного закладу з попереднім діагнозом гостра харчова токсикоінфекція.

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Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої важкості. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Усі постраждалі були на святкуванні дня народження у місцевому кафе в селі Бузівка Жашківського району. Держпродспоживслужба вже перевірила цей заклад.

В кафе виявили грубі порушення санітарії, а також законодавства у сфері безпеки харчових продуктів. Службовці склали протокол про порушення стосовно власників закладу.

Через грубі порушення кафе тимчасово закрили до завершення розслідування спалаху отруєння.

Як відомо на початку червня у Львові 20 осіб отруїлися після споживання страв у ресторані «Червона Рута». Постраждалих госпіталізували до лікарні, серед них була одна дитина.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Луганській області госпіталізували 27 осіб після купання в озері з діагнозом гострий гастроентероколіт.