Найбагатші американці вимагають податки на багатство задля справедливості. Фото: Политические известия в Украине

https://racurs.ua/ua/n123594-naybagatshi-amerykanci-vymagaut-podatky-na-bagatstvo-zadlya-spravedlyvosti.html

Ракурс

Найбагатші американці США звернулися з відкритим листом до кандидатів у президенти США, які висуваються на вибори 2020 року.

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Вони просять запровадити податок на багатство і сподіваються, що їхні гроші допоможуть подолати кліматичну кризу, підвищити рівень охорони здоров’я, поліпшити економіку та зміцнити демократичні свободи. Про це повідомляє «Економічна правда».

Лист підписали 19 найбагатших американців, серед яких відомий мільярдер Джордж Сорос, спадкоємиця імперії Disney Ебігейл Дісней, співзасновник Facebook Inc. Кріс Г’юз, дочка віце-голови Berkshire Hathaway Чарлі Мангера Моллі Мангер та анонімна особа.

Зазначимо, що у 2017 році понад 400 американських мільярдерів та мільйонерів, включаючи Стівена Рокфеллера, підписали звернення до Конгресу з проханням не знижувати податки для багатих громадян. На думку заможних американців, такі дії підвищать державних борг та посилять нерівність у суспільстві.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Джон Рокфеллер став найбагатшою людиною в історії. Якби він був живий, його статки оцінювалися б у331 млрд дол.