Масове отруєння у Львові: власник ресторану пообіцяв закрити заклад. Фото: ZN.UA

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Ракурс

Масове отруєння у Львові змусило власника ресторану «Червона Рута» публічно пообіцяти закрити свій заклад. Саме в ньому понад два тижні тому отруїлися близько 60 осіб. Більшість із них — гості, що святкували там весілля, але серед постраждалих є й ті, хто просто заходив до закладу перекусити.

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Серед потерпілих 47 осіб були негайно госпіталізовані. Після низки обстежень всім пацієнтам було поставлено діагноз — гостра кишкова недостатність.

Навколо цього інциденту спалахнув скандал, який поклав початок перевіркам у ресторані «Червона Рута». За їх підсумками у членів персоналу і в приміщенні виявили стафілокок, кишкову паличку та сальмонелу. При цьому у всіх співробітників закладу були відсутні документи про проходження медичного обстеження, на кухні було безліч брудного посуду, стіни і стелю приміщення вкривав грибок.

За фактом порушення санітарних норм правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Власник ресторану вже взяв на себе зобов’язання закрити ресторан. Також його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 25 тис. грн.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Ракурс» писав про масове отруєння у Черкасах. Там 12 осіб потрапили до лікарні з отруєнням після святкування у місцевому кафе.