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Ракурс
Павел Шаройко. Фото: TUT.by

Украинского журналиста Шаройка в Беларуси перевели из СИЗО в колонию

22 янв 2019, 22:50
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Украинский журналист Павел Шаройко сейчас находится в одной из белорусских колоний.

Осужденного якобы за шпионаж гражданина Украины уже перевели из следственного изолятора в тюрьму. Об этом 22 января сообщило издание TUT. by со ссылкой на посла Украины Игоря Кизима.

По словам дипломата, Шаройка перевели в Бобруйскую исполнительную колонию № 2 в конце 2018 года. Украинца уже посетила его жена. Ожидается, что 23 января журналист пообщается с консулом.

Ранее в Комитете государственной безопасности Беларуси отвергали возможность обмена украинца, но не исключали то, что Шаройка могут помиловать.

Напомним, весной 2018 года в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройка приговорили к восьми годам тюрьмы якобы за шпионаж и создание агентурной сети в этой стране. В КГБ заявляли, что журналисту было поручено предоставить сведения о военных объектах РФ, а также об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что Беларусь не согласна обменивать осужденного украинского журналиста Павла Шаройка на белоруса Юрия Политику, осужденного в Украине по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.


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