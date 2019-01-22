Украинского журналиста Шаройка в Беларуси перевели из СИЗО в колонию

Павел Шаройко. Фото: TUT.by

https://racurs.ua/n117144-ukrainskogo-jurnalista-sharoyka-v-belarusi-pereveli-iz-sizo-v-koloniu.html

Racurs.ua

Украинский журналист Павел Шаройко сейчас находится в одной из белорусских колоний.

Осужденного якобы за шпионаж гражданина Украины уже перевели из следственного изолятора в тюрьму. Об этом 22 января сообщило издание TUT. by со ссылкой на посла Украины Игоря Кизима.

По словам дипломата, Шаройка перевели в Бобруйскую исполнительную колонию № 2 в конце 2018 года. Украинца уже посетила его жена. Ожидается, что 23 января журналист пообщается с консулом.

Ранее в Комитете государственной безопасности Беларуси отвергали возможность обмена украинца, но не исключали то, что Шаройка могут помиловать.

Напомним, весной 2018 года в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройка приговорили к восьми годам тюрьмы якобы за шпионаж и создание агентурной сети в этой стране. В КГБ заявляли, что журналисту было поручено предоставить сведения о военных объектах РФ, а также об особенностях таможенного режима в части ввоза в государство технических средств электросвязи и электронно-вычислительной техники.

Ранее сообщалось, что Беларусь не согласна обменивать осужденного украинского журналиста Павла Шаройка на белоруса Юрия Политику, осужденного в Украине по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства.