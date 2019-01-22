Українського журналіста Шаройка в Білорусі перевели з СІЗО в колонію

Павло Шаройко. Фото: TUT.by

https://racurs.ua/ua/n117144-ukrayinskogo-jurnalista-sharoyka-v-bilorusi-perevely-z-sizo-v-koloniu.html

Racurs.ua

Український журналіст Павло Шаройко наразі перебуває в одній із білоруських колоній.

Засудженого начебто за шпигунство громадянина України вже перевели зі слідчого ізолятора в тюрму. Про це 22 січня повідомило видання TUT. by із посиланням на посла України Ігоря Кизима.

За словами дипломата, Шаройка перевели в Бобруйську виконавчу колонію № 2 наприкінці 2018 року. Українця вже відвідала його дружина. Очікується, що 23 січня журналіст поспілкується із консулом.

Раніше в Комітеті державної безпеки Білорусі відкидали можливість обміну українця, але не виключали те, що Шаройка можуть помилувати.

Нагадаємо, навесні 2018 року в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка засудили до восьми років в’язниці нібито за шпигунство та створення агентурної мережі в цій країні. У КДБ заявляли, що журналістові було доручено надати відомості про військові об'єкти РФ, а також про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв’язку та електронно-обчислювальної техніки.

Раніше повідомлялося, що Білорусь не згодна обмінювати засудженого українського журналіста Павла Шаройка на білоруса Юрія Політику, засудженого в Україні за підозрою в шпигунстві на користь іноземної держави.