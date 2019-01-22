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Ракурс
Космос. Фото: flickr.com

Астрономи сфотографували загиблу зірку в сузір’ї Діви (ФОТО, ВІДЕО)

22 січ 2019, 22:15
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Знімок загиблої зірки в сузір’ї Діви зуміли отримати вчені за допомогою телескопа Very Large Telescope.

Планетарну туманність ESO 577−24 зуміли сфотографувати в рамках програми «Космічні скарби ESO». Про це повідомляє N+1.

Зазначається, що ця туманність знаходиться на відстані 1 тис. 400 світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Її відкрили в 1950-х роках, вік туманності становить близько 10 тис. років. Туманність виділяється завдяки ультрафіолетовому випромінюванню, що випускається центральною зіркою туманності.

Завдяки телескопу науковці змогли розгледіти структуру газових хмар в туманності, а також її центральну зірку. Також на фото потрапили далекі галактики та астероїд.

Як відомо, планетарні туманності виникають на пізніх етапах життя зірок та уособлюють собою перехід зірки з асимптотичної гілки гігантів в білі карлики.

Загибла зірка в сузір’ї Діви. Фото: N+1

Нагадаємо, гігантські кільця планети Сатурн, ймовірно, з’явилися значно пізніше, ніж вважали учені. Вік кілець планети-гіганта може становити «всього» від 10 до 100 млн років.


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