Астрономы сфотографировали погибшую звезду в созвездии Девы (ФОТО, ВИДЕО)

Космос. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n117143-astronomy-sfotografirovali-pogibshuu-zvezdu-v-sozvezdii-devy-foto-video.html

Racurs.ua

Снимок погибшей звезды в созвездии Девы сумели получить ученые с помощью телескопа Very Large Telescope.

Планетарную туманность ESO 577−24 сумели сфотографировать в рамках программы «Космические сокровища ESO». Об этом сообщает N+1.

Отмечается, что эта туманность находится на расстоянии 1 тыс. 400 световых лет от Земли в созвездии Девы. Ее открыли в 1950-х годах, возраст туманности составляет около 10 тыс. лет. Туманность выделяется благодаря ультрафиолетовому излучению, выпускаемому центральной звездой туманности.

Благодаря телескопу ученые смогли разглядеть структуру газовых облаков в туманности, а также ее центральную звезду. Также на фото попали далекие галактики и астероид.

Как известно, планетарные туманности возникают на поздних этапах жизни звезд и олицетворяют собой переход звезды с асимптотической ветви гигантов в белые карлики.

Напомним, гигантские кольца планеты Сатурн, вероятно, появились значительно позже, чем считали ученые. Возраст колец планеты-гиганта может составлять «всего» от 10 до 100 млн лет.