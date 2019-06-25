Українська делегація припинила участь в ПАРЄ і заблокувала кандидатуру Слуцького. Фото: Golos

https://racurs.ua/ua/n123581-ukrayinska-delegaciya-prypynyla-uchast-v-parie-i-zablokuvala-kandydaturu-sluckogo.html

Ракурс

Українські делегати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявили про припинення участі в роботі сесії організації. Замість цього делегація зосередиться на питаннях оскарження повноважень Росії в ПАРЄ.

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Також делегати звернулися до українського парламенту з проханням розглянути можливість припинення участі України в роботі ПАРЄ. Делегація просить президента Володимира Зеленського та Міністерство закордонних справ України терміново зайнятися позицією України як держави в роботі ПАРЄ. Про це повідомив член делегації і нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що сьогодні делегація заблокувала призначення глави комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького на пост віце-президента ПАРЄ. За словами Гончаренка, Україна може накласти на Росію санкції і обмежити її участь у місії спостерігачів, в тому числі і на виборах.

Українські делегати планують на наступні 1,5 роки позбавити РФ можливість просувати росіян на керівні посади в Комітетах. Завтра делегація планує проголосувати за накладення санкцій на Росію, проте в обговоренні інших питаннях українці брати участь відмовляються.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський прокоментував повернення російських делегатів у ПАРЄ.