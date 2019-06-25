Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українська делегація припинила участь в ПАРЄ і заблокувала кандидатуру Слуцького. Фото: Golos

Українська делегація припинила участь в ПАРЄ і заблокувала кандидатуру Слуцького

25 чер 2019, 13:35
999

Українські делегати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявили про припинення участі в роботі сесії організації. Замість цього делегація зосередиться на питаннях оскарження повноважень Росії в ПАРЄ.

Loading...

Також делегати звернулися до українського парламенту з проханням розглянути можливість припинення участі України в роботі ПАРЄ. Делегація просить президента Володимира Зеленського та Міністерство закордонних справ України терміново зайнятися позицією України як держави в роботі ПАРЄ. Про це повідомив член делегації і нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що сьогодні делегація заблокувала призначення глави комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького на пост віце-президента ПАРЄ. За словами Гончаренка, Україна може накласти на Росію санкції і обмежити її участь у місії спостерігачів, в тому числі і на виборах.

Українські делегати планують на наступні 1,5 роки позбавити РФ можливість просувати росіян на керівні посади в Комітетах. Завтра делегація планує проголосувати за накладення санкцій на Росію, проте в обговоренні інших питаннях українці брати участь відмовляються.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський прокоментував повернення російських делегатів у ПАРЄ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Найсвіжіші рейтинги соціологів показали п’ятірку лідерів на виборах у Раду

Найсвіжіші рейтинги соціологів показали п’ятірку лідерів парламентських виборів. У Раду проходять поки п’ять партій — «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос»

Новини України
12:53
Новини партнерів
Загрузка...