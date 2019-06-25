Украинская делегация прекратила участие в ПАСЕ и заблокировала кандидатуру Слуцкого. Фото: Golos

https://racurs.ua/n123581-ukrainskaya-delegaciya-prekratila-uchastie-v-pase-i-zablokirovala-kandidaturu-sluckogo.html

Ракурс

Украинские делегаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили о прекращении участия в работе сессии организации. Вместо этого делегация сосредоточится на вопросах оспаривания полномочий России в ПАСЕ.

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Также делегаты обратились к украинскому парламенту с просьбой рассмотреть возможность прекращения участия Украины в работе ПАСЕ. Делегация просит президента Владимира Зеленского и Министерство иностранных дел Украины срочно заняться позицией Украины как государства в работе ПАСЕ. Об этом сообщил член делегации и нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Отметим, что сегодня делегация заблокировала назначения главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-президента ПАСЕ. По словам Гончаренко, Украина может наложить на Россию санкции и ограничить ее участие миссии наблюдателях, в том числе и на выборах.

Украинские делегаты планируют на следующие 1,5 года лишить РФ возможность продвигать россиян на руководящие должности в Комитетах. Завтра делегация планирует проголосовать за наложение санкций на Россию, однако в обсуждении остальных вопросах украинцы участвовать отказываются.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский прокомментировал возвращение российских делегатов в ПАСЕ.