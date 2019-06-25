Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/n123576-zelenskiy-otreagiroval-na-vozvraschenie-rossii-v-pase.html

Ракурс

Возвращение русской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский заявил, что разочарован этим решением, ведь на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он пытался донести до Меркель и Макрона, что российская делегация может вернуться в ПАСЕ только после выполнения принципиальных требований Ассамблеи, однако европейские партнеры его не услышали.

Также президент поблагодарил украинских делегатов за мужественную борьбу в отстаивании интересов Украины в ПАСЕ. Зеленский отметил, что главным аргументом за возвращение России стала необходимость защиты прав человека и демократии, а потому надеется, что теперь организация, которая защищает верховенство права, будет отстаивать возвращение украинских военнопленных моряков.

Отметим, что сегодня истекает срок выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна отпустить моряков и обеспечить им беспрепятственное возвращение в Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за возвращения России в ПАСЕ под зданием Совета Европы в Страсбурге состоялась акция протеста.