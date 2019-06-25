Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ. Фото: Телеканал 24

Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

25 июн 2019, 12:30
999

Возвращение русской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) прокомментировал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Loading...

Зеленский заявил, что разочарован этим решением, ведь на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Зеленского, он пытался донести до Меркель и Макрона, что российская делегация может вернуться в ПАСЕ только после выполнения принципиальных требований Ассамблеи, однако европейские партнеры его не услышали.

Также президент поблагодарил украинских делегатов за мужественную борьбу в отстаивании интересов Украины в ПАСЕ. Зеленский отметил, что главным аргументом за возвращение России стала необходимость защиты прав человека и демократии, а потому надеется, что теперь организация, которая защищает верховенство права, будет отстаивать возвращение украинских военнопленных моряков.

Отметим, что сегодня истекает срок выполнения приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна отпустить моряков и обеспечить им беспрепятственное возвращение в Украину.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за возвращения России в ПАСЕ под зданием Совета Европы в Страсбурге состоялась акция протеста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нацбанк вводит в Украине банкноту номиналом 1000 грн (ФОТО, ВИДЕО)

Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года вводит банкноту нового наивысшего номинала — 1000 грн. В НБУ убеждают, что это добавит удобства гражданам, поскольку среднемесячная зарплата будет размениваться девятью банкнотами самого высокого номинала

Новости Украины
12:54

Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров на выборах в Раду

Самые свежие рейтинги социологов показали пятерку лидеров парламентских выборов. В Раду проходят пока пять партий — «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос»

Новости Украины
12:53

МИД Украины: Принятая ПАСЕ резолюция — недопустимая уступка России

Министерство иностранных дел Украины назвало решение ПАСЕ недопустимой уступкой России. Украинские дипломаты считают, что ослабление санкций произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ

Новости Украины
10:26
Новости партнеров
Загрузка...