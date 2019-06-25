Здание Совета Европы в Страсбурге. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n123568-v-strasburge-ustroili-piket-protiv-vozvrascheniya-delegacii-rossii-v-pase-foto-video.html

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Митинг против возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы начался 25 июня под зданием СЕ в Страсбурге.

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За акцией могут созерцать делегаты из разных стран, поскольку пикет происходит перед началом рабочего дня в Совете Европы. Об этом сегодня сообщил российский адвокат Николай Полозов на собственной странице в Facebook.

Адвокат опубликовал в соцсети фото и видео митинга. Активисты пришли на пикет с плакатами в поддержку Украины и Грузии, держат в руках флаги этих стран. Митингующие скандируют: «Европа, проснись».

Тем временем телеканал «Прямой» сообщает, что делегация России пришла на заседание ПАСЕ. Глава российской делегации вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что РФ не собирается выполнять ни одной резолюции ассамблеи, которая была принята в отсутствие ее делегации.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая может затруднить или заблокировать наложение санкций на делегацию Российской Федерации и обеспечить ее возвращение без исполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и оккупацией украинского полуострова Крым.

В МИД Украины заявили, что этим решением Совет Европы показал, что отходит от задекларированных стандартов, принципов и ценностей. Дипломаты уверены, что резолюция была принята в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы.