Скандал в Харькове: в Нацгвардии проведут служебное расследование относительно празднования выпускного, фото — Цензор

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Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования выпускниками Харьковской академии песни российского исполнителя Олега Газманова «Офицеры».

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В СМИ были публикации об использовании российской песни, которая популяризирует российских военных, во время празднования выпуска одной из групп выпускников Национальной академии Национальной гвардии Украины. Командующий Национальной гвардии инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ, — говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

Напомним, что 21 июня у Харькове торжественно отметили выпуск офицеров Национальной гвардии Украины. Из рядов Академии выпустили 259 лейтенантов, 66 из них получили диплом с отличием. Среди молодых офицеров — 22 девушки. Наряду с лейтенантами закончили обучение 108 офицеров-магистров, получивших оперативно-тактический уровень подготовки.

Блогер Сергей Стерненко обнародовал видео, на котором показано, как молодые лейтенанты отмечали выпускной. Кроме большого количества выпитого алкоголя, внимание пользователей привлек другой факт. Жена одного из лейтенантов Татьяна Лавриненко в Instagram обнародовала видео, на котором она на выпускном танцует со своим мужем медленный танец под композицию Олега Газманова «Офицеры, россияне!».

Если выпускники танцуют под эту песню, от кого они нас защищать во время российско-украинской войны? — возмутился активист.

Похожая история в прошлом году случилась в Тернополе. Руководство местной полиции назначало служебную проверку из-за танцев полицейских под песню «Офицеры», которую исполняет Газманов. Полицейские праздновали день рождения.