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Скандал у Харкові: у Нацгвардії проведуть службове розслідування щодо святкування випускного, фото — Цензор

«За Россию и свободу до конца»: в Нацгвардії проведуть розслідування святкування випуску офіцерів у Харкові (ВІДЕО)

25 чер 2019, 10:37
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Командувач Національної гвардії України Микола Балан ініціював проведення службового розслідування за фактом використання випускниками Харківської академії пісні російського виконавця Газманова «Офіцери».

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У ЗМІ були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України. За цим фактом командувач Національної гвардії ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ, — йдеться у повідомленні прес-служби Нацгвардії.

Нагадаємо, що 21 червня у Харкові урочисто відзначили випуск офіцерів Національної гвардії України. З лав Академії випустили 259 лейтенантів, 66 з них отримали диплом з відзнакою. Серед молодих офіцерів — 22 дівчини. Поряд з лейтенантами закінчили навчання 108 офіцерів-магістрів, які отримали оперативно-тактичний рівень підготовки.

Блогер Сергій Стерненко оприлюднив відео, на якому показано, як молоді лейтенанти відзначали випускний. Крім чималої кількості випитого алкоголю, увагу користувачів привернув інший факт. Дружина одного з лейтенантів Тетяна Лавриненко в Instagram оприлюднила відео, на якому вона на випускному танцює зі своїм чоловіком повільний танець під композицію Олега Газманова «Офіцери, росіяни!».

Якщо випускники танцюють під цю пісню, від кого вони нас захищати під час російсько-української війни? — обурився активіст.

Схожа історія торік трапилася в Тернополі. Керівництво місцевої поліції призначало службову перевірку через танці поліцейських під пісню «Офіцери», яку виконує Газманов. Поліцейські святкували день народження.

Джерело: Ракурс


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