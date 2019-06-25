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У МЗС України прокоментували рішення ПАРЄ. Фото: 112 Україна

Схвалена ПАРЄ резолюція є неприпустимою поступкою Російській Федерації — МЗС України

25 чер 2019, 10:26
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Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка є неприпустимою поступкою Росії, яка з 2014 року здійснює збройну агресію проти України.

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Суттєве послаблення санкційного механізму ПАРЄ, передбачене ухваленою резолюцією, відбулося на тлі відсутності жодних конструктивних кроків з боку РФ, кричущого невиконання цією країною взятих на себе зобов’язань. Про це 25 червня повідомила прес-служба МЗС України.

У Києві вважають, що останні події в ПАРЄ свідчать про те, що Рада Європи відходить від задекларованих стандартів, принципів та цінностей. Дипломати упевнені, що резолюція була ухвалена внаслідок безпрецедентного тиску й фінансового шантажу з боку Москви. Крім того, у міністерстві звинуватили керівництво низки європейських країн у тому, що вони з одного боку закликають РФ припинити агресію проти України, а з іншого — йдуть Кремлю на поступки.

Позбавивши себе можливості застосовувати найбільш дієві санкції, Асамблея значно послабила свою роль у сучасній європейській політиці, а відтак і здатність ефективно захищати верховенство права, права людини та демократію в усіх державах-членах Ради Європи, в тому числі в Російській Федерації, — наголосили в МЗС.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила російській делегації повернутися в цю європейську структуру. Делегати Асамблеї внесли зміни до регламенту, які можуть ускладнити або заблокувати накладання санкцій на делегацію РФ та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань, пов’язаних із війною на Донбасі та окупацію українського півострова Крим.

Джерело: Ракурс


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