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Ракурс
На кордон з США Мексика направила тисячі військових. Фото: Ideologs

На кордон з США Мексика направила тисячі військових

25 чер 2019, 10:18
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Мексика стягнула 15 тис. військовослужбовців та поліцейських на кордон з США, щоб стримати потік нелегалів з Центральної Америки.

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Влада Мексики дала розпорядження стримувати і при необхідності затримувати нелегальних мігрантів. Підрозділи армії та Національної гвардії розмістили на півночі країни. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп попередив Мексику, що, якщо країна нічого не зробить з потоком нелегалів, Мехіко очікує запровадження нових мит. Мексика пішла назустріч Трампу і обидві сторони домовились про спільну боротьбу з нелегальними мігрантами.

І Мехіко сподіваються, що такі заходи повністю перекриють потік нелегалів з Мексики до США. Також у рамках договору, Мексика погодилась приймати громадян третіх країн, котрих Вашингтон буде висилати у разі не отримання статусу біженця.

Зазначимо, що в рамках боротьби з нелегальною міграцією Трамп з 2016 року намагається побудувати стіну на кордоні з Мексикою. У березні цього року Пентагон виділив на це будівництво близько 1 млрд дол. На ці кошти планували збудувати 91 км стіни.

У травні Міністерство оборони хотіло додатково виділити на цей проект 1,5 млрд дол., однак суд у Каліфорнії заборонив таке використання бюджетних коштів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп планував ввести 5% митний збір на усі товари з Мексики через потоки нелегалів з країни.


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