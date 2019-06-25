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Space X запускає Falcon Heavy у «найважчий політ»

Space X запускає Falcon Heavy у «найважчий політ» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

25 чер 2019, 09:32
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Сьогодні, 25 червня приватна компанія Space X (Спейс Ікс) за допомогою важкої ракети-носія Falcon Heavy (Фалкон Хеві) виводить у космос 24 супутника за програмою Міноборони США Space Test Program-2.

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Запуск відбувся з майданчика LC-39A Космічного центру ім. Кеннеді, розташованого на острові Меррітт в штаті Флорида.

Це перший нічний запуск найбільш потужної в світі ракети. Серед вантажів загальною вагою 3,7 т буде техніка для трьох місій NASA, мета яких — поліпшення дизайну і функціонування майбутніх космічних апаратів.

Ракета виведе на орбіту атомний годинник для виключно точної навігації в космосі, тест-зонд для випробування «зеленого» палива (GPIM), прилади для вивчення космічної погоди.

Це перше використання Пентагоном важкої ракети Ілона Маска, причому вперше будуть повторно використані обидва бічних прискорювача B1052.2 і B1053.2. Вони літали на Falcon Heavy в квітні.

Вперше в історії Space X двигун другого ступеня включать чотири рази для виведення космічного апарату на три різні стартові орбіти, а потім зроблять маневр повного випалювання, щоб зменшити ймовірність засмічення паливом навколоземного простору. Місія триватиме більше шести годин.

Джерело: Ракурс


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