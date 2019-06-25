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Ракурс
Space X запускает Falcon Heavy: трансляция старта

Space X запускает Falcon Heavy в «самый тяжелый полет» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

25 июн 2019, 09:32
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Сегодня, 25 июня частная компания Space X (Спейс Икс) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy (Фалкон Хэви) выводит в космос 24 спутника по программе Минобороны США Space Test Program-2.

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Запуск состоялся с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, расположенного на острове Мерритт в штате Флорида.

Это первый ночной запуск самой мощной в мире ракеты. Среди грузов общим весом 3,7 т будет техника для трех миссий NASA, цель которых — улучшение дизайна и функционирования будущих космических аппаратов.

Ракета выведет на орбиту атомные часы для исключительно точной навигации в космосе, тест-зонд для испытания «зеленого» топлива (GPIM), приборы для изучения космической погоды.

Это первое использование Пентагоном тяжелой ракеты Илона Маска, причем впервые будут повторно использованы оба боковых ускорителя B1052.2 и B1053.2. Они летали на Falcon Heavy в апреле.

Впервые в истории Space X двигатель второй ступени включать четыре раза для вывода космического аппарата на три разные стартовые орбиты, а затем сделают маневр полного выжигания, чтобы уменьшить вероятность засорения топливом околоземного пространства. Миссия продлится более шести часов.

Источник: Ракурс


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