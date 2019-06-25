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Ракурс
На границу с США Мексика направила тысячи военных

На границу с США Мексика направила тысячи военных

25 июн 2019, 10:18
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Мексика стянула 15 тыс. военнослужащих и полицейских на границе с США, чтобы сдержать поток нелегалов из Центральной Америки.

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Власти Мексики дали распоряжение сдерживать и при необходимости задерживать нелегальных мигрантов. Подразделения армии и Национальной гвардии разместили на севере страны. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп предупредил Мексику, что, если страна ничего не сделает с потоком нелегалов, Мехико ожидает введения новых пошлин. Мексика пошла навстречу Трампу и обе стороны договорились о совместной борьбе с нелегальными мигрантами.

И Мехико надеются, что такие меры полностью перекроют поток нелегалов из Мексики в США. Также в рамках договора, Мексика согласилась принимать граждан третьих стран, которых Вашингтон будет высылать в случае неполучения статуса беженца.

Отметим, что в рамках борьбы с нелегальной миграцией Трамп с 2016 года пытается построить стену на границе с Мексикой. В марте этого года Пентагон выделил на это строительство около 1 млрд долл. На эти средства планировалось построить 91 км стены.

В мае Министерство обороны хотело дополнительно выделить на этот проект 1,5 млрд долл., однако суд в Калифорнии запретил такое использование бюджетных средств.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп планировал ввести 5% таможенную пошлину на все товары из Мексики из-за потоков нелегалов из страны.


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