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В МИД Украины прокомментировали решение ПАСЕ. Фото: 112 Украина

МИД Украины: Принятая ПАСЕ резолюция — недопустимая уступка России

25 июн 2019, 10:26
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая является недопустимой уступкой России, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

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Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба МИД Украины.

В Киеве считают, что последние события в ПАСЕ свидетельствуют о том, что Совет Европы отходит от задекларированных стандартов, принципов и ценностей. Дипломаты уверены, что резолюция была принята в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы. Кроме того, в министерстве обвинили руководство ряда европейских стран в том, что они с одной стороны призывают РФ прекратить агрессию против Украины, а с другой — идут на уступки Кремлю.

Лишив себя возможности применять наиболее действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а, следовательно, и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации, — подчеркнули в МИД.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая фактически позволила российской делегации вернуться в эту европейскую структуру. Делегаты Ассамблеи внесли изменения в регламент, которые могут затруднить или заблокировать наложение санкций на делегацию РФ и обеспечить ее возвращение без исполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и оккупацией украинского полуострова Крым.

Источник: Ракурс


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