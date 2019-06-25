В МИД Украины прокомментировали решение ПАСЕ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n123566-mid-ukrainy-prinyataya-pase-rezoluciya-nedopustimaya-ustupka-rossii.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая является недопустимой уступкой России, которая с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

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Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, вопиющего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба МИД Украины.

В Киеве считают, что последние события в ПАСЕ свидетельствуют о том, что Совет Европы отходит от задекларированных стандартов, принципов и ценностей. Дипломаты уверены, что резолюция была принята в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы. Кроме того, в министерстве обвинили руководство ряда европейских стран в том, что они с одной стороны призывают РФ прекратить агрессию против Украины, а с другой — идут на уступки Кремлю.

Лишив себя возможности применять наиболее действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а, следовательно, и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации, — подчеркнули в МИД.

Напомним, в ночь с 24 на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая фактически позволила российской делегации вернуться в эту европейскую структуру. Делегаты Ассамблеи внесли изменения в регламент, которые могут затруднить или заблокировать наложение санкций на делегацию РФ и обеспечить ее возвращение без исполнения международных обязательств, связанных с войной на Донбассе и оккупацией украинского полуострова Крым.